شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يحتفل بانتصارات أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتفالية كبرى، بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، شهدها عدد من قادة القوات المسلحة والقيادات النقابية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ونظم شباب عمال مصر أمسية فنية وثقافية، تعبر عن الانتصارات والدور الوطني في التصدي للمحاولات البائسة للنيل من مقدرات الوطن، ومسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأ الاحتفال بإشراف المهندس خالد الفقي مسئول التثقيف والتدريب بالاتحاد العام، بتلاوة مباركة من القرآن الكريم للشيخ محمد عماد، وإنشاد ديني قدمه الشيخ حازم عرفة.

ألقى اللواء ناجي شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية كلمة، استعرض فيها بعض المواقف البطولية للجيش المصري و النتائج التي تحققت في الأنتصارات و الدروس المستفادة من حرب أكتوبر.

وتحدث اللواء حمدي بخيت مدير مركز إدارة الأزمات في القوات المسلحة سابقاً عن الإرادة و العزيمة المصرية التي تتمتع بها القوات المسلحة و هي نابعة من الوعي الوطني المولى للشعب المصري مشيداً بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني و الإعلام الذان يمثلان القوة الناعمة و يسعدني بهذه المناسبة العظيمة أن أحيي الدور الذي قام به عمال مصر و منظماتهم النقابية في حرب أكتوبر عند قيامهم ببناء قواعد الصواريخ و التحصينات الهندسية و معدات العبور العظيمة.

أكد اللواء طارق المهدي وزير الإعلام الأسبق، أن الحرب مع العدو الصهيوني مازالت مستمره ولن تنتهي، لأن العدو الصهيوني لن يتخلى عن حلمه وبلوغه الهدف الذي يسعى للوصول إليه وفقاً لمعتقداته، و وفقاً لما تضمنه حكماء صهيون بأن أرض الميعاد من النيل للفرات.

أشاد المهدي بماحققته القوات المسلحة الباسلة، و بقراءة قياداتها المتميزة للمواقف واستمرار تدعيم الجيش بالأسلحة المتطورة والتدريبات المتنوعة.

وجه المهندس خالد الفقي التهنئة و التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب النهضة الحضارية الحديثة موجها الشكر لحسن شحاتة وزير القوي العاملة و محمد جبران رئيس الأتحاد العام لنقابات عمال مصر على رعايته لهذا الحفل الذي حضره كل من سعيد النقيب رئيس النقابه العامه للأنتاج الحربي و محمد سمارة رئيس النقابه العامه للمناجم و المحاجر و أحمد الدبيكي رئيس النقابه العامه للعلوم الصحية موجها الشكر لكل من اللواء احمد ونيس و اللواء مصطفى هدهود و اللواء أسامة عطوة الذين شاركوا في الأحتفال العمالي.

نظم شباب العمال أمسية فنية و ثقافية بأشراف المخرجة التلفزيونية دكتورة منال عسكر شملت قصيدة شعرية و قدم المطرب محمد العلايلي مجموعة من الأغاني الوطنية و اعقبها فقرة الفنون الشعبية لمجموعة من أطفال شباب مصر بقيادة سيد عبد الله و عزف السمسمية بقيادة أحمد خلف و هشام السيد.