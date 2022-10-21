شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج أستاذ بعلوم القاهرة بقائمة أفضل 2% لعلماء العالم في استخدام تكنولوجيا النانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت قائمة ستانفورد العالمية الدكتورة هبة محمد فهمي، أستاذ مساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم – جامعة القاهرة، ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم المتميزين في قواعد البيانات التي أطلقتها منصة Elsevier Platform Global citation indexes على مدار عامين متتاليين (2021-2022).

وقالت الدكتورة هبة فهمى لـ ”الخليج 365”، أن اهتماماتها البحثية منصبة في الأساس على التطبيقات الطبية للجسيمات النانوية وسلامتها الحيوية، حيث تشكل أنظمة الطب النانوية وتكنولوجيا النانو تقنيات جديدة نسبيًا، ولكنها سريعة التطور، حيث يتم توجيه المواد النانوية إلى المواقع المستهدفة، كما تقدم تقنية النانو فوائد متعددة في توصيل أدوية دقيقة نحو الهدف لعلاج الأمراض البشرية المزمنة.

وأوضحت أستاذ الفيزياء الحيوية بعلوم القاهرة، أنه في الآونة الأخيرة، حدثت طفرة كبيرة في علاج أمراض مستعصية مثل مرض السرطان وبعض الأمراض العصبية ومرض السكر وغيرها نتيجة التقدم المذهل الذي حققه علم النانو.

واشارت إلى أن أكثر الابحاث استشهاد الصادرة منها قدمت وفريقها البحثي عددا كبيرا من الأبحاث التطبيقية لاستخدام تكنولوجيا النانو في علاج عدة أمراض مثل أبحاثها عن خلق تركيبات دوائية لعلاج مرض السرطان والتصلب المتعدد ومرض السكر وأنيميا نقص الحديد وغيرها من الأمراض المنتشرة في مجتمعنا المصري والتي حققت نتائج واعدة وفتحت باب الأمل لإنهاء معاناة ملايين من المرضى.

واستطردت الدكتورة هبه فهمى إنه بالرغم من النمو الهائل لتقنية النانو والجسيمات النانوية، فلا تزال الأبحاث التي تشمل الجسيمات النانوية والتأثيرات السمية على صحة الإنسان والأنظمة البيولوجية والبيئة في مهدها، إذ يعد التوصيف الصحيح للمادة النانوية والعمليات التي تتلامس مع الأنظمة الحية على سطح الجسيمات النانوية أمرًا مهمًا إذا أرادنا فهم التأثيرات السمية، كما يعتبر التوليف الأخضر حاليًا كلمة السر لصناعة الجسيمات النانوية بواسطة النباتات مما يؤدي إلى التخلص من السمية المحتملة للجسيمات النانوية مع الاستفادة بخصائصها العلاجية المميزة. ويعتبر التصنيع الأخضر للمواد النانوية ودراسة خصائصها الطبية وتقييم سميتها أحد المحاور الهامة التي أخرجت منها عدة أبحاث لتكون دربا للعلماء من بعدها يسيرون عليه.

وتابعت أن من ضمن الأبحاث العلمية أيضا انتاج مصادر متجددة من الطاقة باستخدام محفزات نانوية عن طريق التخلص من نفايات زيوت الطعام المنزلي و قش الأرز وتحويلها إلى وقود حيوي وكذلك تطبيقات تكنولوجيا النانو في مجال حفظ الأطعمة وزيادة مدة حفظها و ذلك زيادة حساسية الخلايا السرطانية للاشعاع وحماية الخلايا السليمة من مخاطر التعرض للعلاج الإشعاعي ، فضلا عن أبحاثها في مجال تنقية المياه و غيرها من التطبيقات الهامة والواعدة التي تفيد المجتمع المصري وتساهم في حل مشكلاته.

وتمتلك الدكتورة هبة فهمى أكثر من 52 بحث محكم ومنشور في دور نشر دولية بالإضافة إلى 4 كتب وعدة فصول من كتب ولها معامل هيرش قيمته 12- وقد شاركت كباحث رئيسي أو باحث مناوب في أكثر من 8 مشروعات مدعمة من جهات تمويل محلية مختلفة.