شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أنشطة توعوية عن أضرار التدخين للأطفال من أبناء الأسر بالمناطق المطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية و سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، وذلك بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات حي الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وحدائق اكتوبر ، وروضة السيدة وبشاير الخير ، وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد " وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها مثل " صبحي حسين ، واسطبل عنتر ،وعزبة خير الله بالقاهرة ، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك استمرارا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من تعاطى المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

واستفاد من الأنشطة التوعوية ما يقرب من 16 ألف طفل من أبناء المناطق المطورة " دبيلة العشوائيات ، كما تم تركيب إعلانات طرق بأمكان مميزة بالمناطق المطورة للتعريف بخدمات الخط الساخن علاج الإدمان "16023 ،إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج .

‏وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد تلقت تقريرا عن مجهودات الصندوق بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " "حي الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وحدائق اكتوبر ، وروضة السيدة وبشاير الخير ، وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد " وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها مثل " صبحي حسين ، واسطبل عنتر ،وعزبة خير الله بالقاهرة ، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية، وذلك منذ بدء تنفيذ الأنشطة بالمناطق المطورة في 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2022 ،حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك استمرارا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من تعاطى المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.

وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات الهامة.