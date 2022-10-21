شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لقمة المناخ.. برنامج تدريبى مكثف للعاملين بمنظومة المخلفات بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلق برنامج تدريب العمالة والسائقين التى ستعمل فى منظومة إدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع كفاءة العاملين بمنظومة المخلفات، ويشمل البرنامج تدريب العمال على عملية الجمع من المصدر وزيادة كفاءة عمليات فصل المخلفات، وذلك لوضع نظام تجميع إجمالى موحد مع التنظيف بشكل منتظم.
كما يشمل التدريب الاستخدام والإدارة السليمة للمعدات والأدوات والتدريب على المهارات السلوكية والفنية والتقنية، وتدريبات إجراء التشغيل القياسية بالإضافة إلى تدريبات القيادة الآمنة على الطرق وتدريبات القيادة الدفاعية، وعمليات الأمن والسلامة والصحة المهنية.
وتم توفير زى رسمى لكل طاقم العمل بما فى ذلك جميع أدوات الحماية الشخصية مثل الحذاء الواقى والكمامات الواقية والقفازات والغطاء الرأسي، لضمان ظهور العمالة والسائقين بالمظهر اللائق والذى يتناسب مع أدوات السلامة والصحة المهنية.
يذكر أن جميع الأعمال المتعلقة بالموارد البشرية بمنظومة إدارة المخلفات من مشرفين وسائقين وعمال ستتم وفقاً لنظم إدارة السلامة وحماية البيئة (HSE Management Systems) وهو نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة يقوم على بناء وتوفيق عمليّات منظّمة للتّحسّن المستمرّ فى إنجاز الأعمال والحفاظ على الصحة وسلامة الموظّفين والمجتمع وحماية البيئة التى يعملون بها.