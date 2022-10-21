رئيس جامعة حلوان: تسخير كافة الإمكانيات لخدمة الطلاب لتحقيق التفوق والنجاح

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إدارة النقل بالجامعة والاستماع لخطة تطوير الجراج، مشددا على ضرورة تشغيل الإشغالات غير المستغلة، وعمل حصر بأماكن جراج السائقين، وكلف بضرورة تكهين السيارات القديمة وإحلال سيارات جديدة وعمل دورات تدريبية للسائقين لمعرفة كيفية استخدام السيارات الجديدة.

كما حث رئيس جامعة حلوان على دراسة كافة المتطلبات لعمل ورشة صيانة وتصليح داخل الجراج ومشاركة طلاب كلية الهندسة وكلية التكنولوجيا والتعليم، وتشغيل ورشة الخراطة بكلية التكنولوجيا والتعليم لعمل الصيانات اللازمة للسيارات.

وفى ذات السياق، تفقد ورشة تغيير الزيت، وورشة الألوميتال، وورشة النجارة، وورشة الحدادة، والاستماع إلى التحديات، وأمر بتذليل كافة العقبات لتشغيل هذه الورش بكفاءة عالية.

وأجرى جولة داخل الصالات متعددة الأغراض، خلال الجولة كلف رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام بزراعة الأماكن المخصصة للزراعة والاهتمام بالمساحات الخضراء، لافتاً إلى أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على توفير كل ما يلزم من سبل الدعم والرعاية للطلاب، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم ومساعدتهم لتلقى العملية التعليمية فى جو آمن لتحقيق التفوق والنجاح.

ومن جهة أخرى، تفقد الدكتور السيد قنديل، مركز التميز الدولى لإدارة التعليم، ومركز البحوث والتنمية التكنولوجية، ومبنى كلية الدراسات العليا والبحوث البينية.

جدير بالذكر، أنه رافق رئيس الجامعة، خلال الجولة الدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، الدكتور صبرى علام مستشار رئيس الجامعة للنقل والمواصلات، الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، محمد ناصر أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، مها عبد الرحيم أمناء الجامعة المساعدين، وبعض من مديرى العموم.