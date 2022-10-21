ضرب وتكبيل 80 نزيلا.. كواليس مداهمة مركز لعلاج الإدمان في الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة ، واحتجازه عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته 4 أشخاص" لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة الجيزة) كما تبين وجود 80 شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطي المواد المخدرة ، وبسؤال عدداً منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم ، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدي عليهم بالضرب.

كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الهيروين - كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر وممنوع تداولها بدون استشارة طبية"- 5 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"- 4 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء – مبلغ مالي من حصيلة المبالغ المالية المتحصل عليها من النزلاء – مجموعة من الحبال "تستخدم في تكبيل النزلاء".

كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت في (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية بدون استشارة طبية ، وأن الحبال والعصى تُستخدم في تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.