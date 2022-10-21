ضبط شقيقين لاتهامهما بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار في المخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شقيقين بالقليوبية لقيامهما بتصنيع الأسلحة النارية وبحوزتهما كمية من المخدرات بقصد الاتجار.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قد أكدت قيام شقيقين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع وتعديل والاتجار بالأسلحة النارية وكذا الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبتفتيش مسكنهما عُثر بداخله على 5 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من أجزاء وأدوات التصنيع وكمية من مخدري "الحشيش والآيس" وميزان حساس وهاتفان محمول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.