حالة إغماء كشفت عن جريمة.. العثور على جثة قتيل بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص بشارع أبو الهول السياحي بمنطقة الهرم، الجمعة.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة إغماء بجوار مطعم شهير.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين شخص وآخرين تطورت إلى مشاجرة اعتدوا خلالها عليه بالضرب ليسقط على الأرض.

للوهلة الأولى ظن الطرف الثاني إغماء الضحية قبل أن يكتشفوا وفاته متأثرا بإصابته.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود عيان مع تفريغ كاميرات مراقبة بالمكان لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.