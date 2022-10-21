استخدم بطاقة شقيقه للتخفي.. رحلة هروب سجين انتهت خلف القضبان بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص محكوم عليه هارب من أحكام قضائية "جنايات" وبحوزته بندقية آلية وبطاقة شخصية خاصة بشقيقه بمنطقة السلام.

وكانت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام ضبطت أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، محكوم عليه هارب من أحكام قضائية "جنايات" وبحوزته (بندقية آلية وخزينة تحتوي على عدد من الطلقات - بطاقة شخصية خاصة بشقيقه).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وأضاف بانتحال صفة شقيقة مستخدماً بطاقته الشخصية خشية ضبطه وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نفسه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.