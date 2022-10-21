مباحث حلوان تضبط مقاول هارب من 78 سنة سجن وغرامات بالملايين

محمد اسماعيل - القاهرة - ب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مقاول هارب من 116 حكم قضائي حبس بإجمالي مُدد حبس بلغت 78 سنة وغرامة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه بمنطقة حلوان.

كان رجال مباحث تنفيذ الأحكام ألقوا القبض على مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، محكوم عليه في 116 حكم قضائي حبس في قضايا (مباني – سرقة تيار كهربائي)، بإجمالي مُدد حبس بلغت 78 سنة وغرامات مالية تجاوزت 20 مليون جنيه.

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.