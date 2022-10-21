ضبط زعيم تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط زعيم تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد رصدت نشاط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من دائرة قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وإخفائهم الأموال التي يتم تحصيلها من نشاطهم الإجرامي من خلال غسلها وإصباغها بالصبغة الشرعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كأنها نتيجة أعمال مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط زعيم التشكيل بدائرة قسم شرطة جمصة وبحوزته 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة ومجموعة من العقود والأوراق لعقارات والتي تم من خلالها إخفاء متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 420 ألف جنيه.