تحرير 523 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير 523 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن قرارات ترشيد الكهرباء.

وقالت الداخلية في بيان اليوم: في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 592 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة».