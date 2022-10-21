واعظات الأوقاف: الوزارة عادت بفهم الدين إلى نبعه الأصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت واعظات الأوقاف المشاركات في القافلة، التي تم إطلاقها لمحافظة الإسكندرية في ضوء مبادرة (نبي الهدى)، أن وزارة الأوقاف عادت بفهم الدين إلى نبعه الأصيل.

جاء ذلك في إطار انطلاق فعاليات اليوم الثاني لقافلة واعظات الأوقاف إلى محافظة الإسكندرية للتعريف بسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه، وذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وفي ضوء مبادرة "نبي الهدى" (صلى الله عليه وسلم)، حيث شهدت القافلة إقبالا منقطع النظير وحفاوة شعبية بواعظات الأوقاف في محافظة الإسكندرية خلال أداء دروسهن.

وخلال القافلة، أكدت واعظات الأوقاف أن الله (سبحانه وتعالى) في كتابه العزيز أمر عباده المؤمنين بالصلاة على نبيه وصفوته من خلقه سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، فعلينا أن نكثر من صلاتنا على النبي الكريم في جميع أحوالنا قائمين وقاعدين وفي جميع أوقاتنا وعلى كل حال، حيث إن الصلاة على النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) من علامات الإيمان.

ونبهت الواعظات إلى أن محبة الإنسان لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا تكتمل إلا بطاعة الله (سبحانه وتعالى) فيما أمر به، وطاعة النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) في ما أمر به، والصلاة على النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) من القربات والطاعات التي تنمي الحب وتثمره، مضيفات أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) سبب لإجابة الدعاء، وأن علينا أن نشغل أنفسنا بالدعاء لله (تبارك وتعالى) أن يحفظ أوطاننا، وأن نجتهد في عمارتها وعزتها ورفعة شأنها، فالوطن يتطلب التضحية والبذل والعطاء والعمل والإتقان، حتى نحافظ على الأمانة التي ائتمننا الله عليها.

هذا وقد احتشدت سيدات محافظة الإسكندرية حول واعظات الأوقاف خلال أدائهن دروس اليوم، مؤكدين أن وزارة الأوقاف أعادت الدين إلى نبعه الأصيل، وأن واعظات الأوقاف تفوقن في بيان عظمة سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده، وجذبن قلوبنا بإخلاصهن وعقولنا بعلمهن.