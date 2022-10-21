مسابقة المعلمين.. طبيعة أسئلة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين من 21 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبيعة أسئلة الاختبارات الإلكترونية لمسابقة المعلمين التي تبدأ الثلاثاء المقبل.

وقال الشيخ خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه من المقرر أن يخضع المتقدمون لاختبار إلكتروني يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوي وآخر في التخصص.

ولفت الشيخ إلى أن الإعلان عن المسابقة كان يوم 26 يونيو الماضي وذلك قبل فتح باب التقديم لمنح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة في حال عدم توافرها لديهم، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية

https://jobs.caoa.gov.eg/، التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو الماضي، بعدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد في المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوز التقديم الإلكتروني بأكثر من 11 مرة.

وأكد أن عدد المتقدمين بلغ 89 ألفاً و394 متقدماً، لم يتم قبول عدد ٢٨٦٧٥ طلبا، وتنوعت أسباب رفض تلك الطلبات ما بين عدم مناسبة المؤهل بنسبة ٦٨ بالمائة، وعدم مطابقة المستندات لشروط الاعلان بنسبة ٢٧ بالمائة، وعدم ملاءمة التقدير الحاصل عليه المتقدم للشروط بنسبة تزيد قليلا على ٢ بالمائة، وتوزعت النسبة المتبقية لاسباب الرفض ما بين عدم مطابقة الرقم القومي مع الرقم المسجل بالطلب وعدم مطابقة محل الاقامة المثبت بالرقم القومي مع المحافظة التي تم التقديم لها وعدم مطابقة السن.

وأكد أهمية متابعة صفحة بوابة الوظائف الحكومية فهي مصدر المعلومات الوحيد الخاصة بكل متقدم لمعرفة موقف طلب التقديم ومواعيد الامتحانات وكذلك النتيجة، مع عدم الانسياق وراء الصفحات غير الرسمية والتي تعد مصدرا للشائعات والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة.

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