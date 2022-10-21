محافظ الجيزة: تقييم دوري لأداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفوري مع ملف النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دوري بكافة قطاعات المحافظة وتقييم دوري لأداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول إلى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس من رفع حوالي 850 طنا من المخلفات الصلبة والرتش بطريق المنصورية في المنطقة من بعد الطريق الدائري وحتى مستشفى شبرامنت على جانبي المصرف المغطى وذلك تنفيذا لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولته منذ يومين أثناء المرور على أعمال تطوير وتغطية ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس ورصده تراكم المخلفات والرتش بالمنطقة المذكورة، حيث أكد المحافظ أنه فور رصد تراكم للمخلفات والرتش بطريق المنصورية بأبو النمرس تم تكليف رئيس مركز أبو النمرس بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار اليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعه الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً .

وأشار راشد الى أنه تم الإنتهاء من رفع كافة المخلفات والرتش وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات، مؤكداً على التعامل الفوري مع مايتم رصده من مخالفات أو تراكمات لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئي أو الصحي أو الجمالي.

وفي نفس الإطار، تابع محافظ الجيزة تطهير الجزء غير المغطى بترعة المنصورية بشبرامنت وجارى استكمال رفع نواتج التطهير، موجها رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم .​