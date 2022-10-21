"التنسيقية" تطلق جلسات نقاشية حول الحوار الوطني بمحافظة البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسات نقاشية حول الحوار الوطني بمحافظة البحيرة، حيث عقدت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية تحت عنوان "قضايا الحوار والوطني" بمركز أبو المطامير تضمنت لقاءات متعددة مع مجموعة من أفراد قبائل مركز أبو المطامير.

واستهدفت الجلسة، الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التى تواجههم في إطار قضايا الحوار الوطني، وتطرقت لعدد من الموضوعات كأهداف الحوار الوطني، ومحاوره وأهمية تفعيل مشاركة الجميع في كل المحاور السياسية، الاقتصادية والمجتمعية.

وأكدت أن المواطنين وآرائهم وكل مايشغلهم هو القُوام الرئيسي للحوار الوطني، وأن صوتهم مسموع، وأننا في لحظات فارقة ويجب جميعًا الإلتفاف حول الوطن.

وتفاعل الحضور مع المناقشة وطرح العديد من الأسئلة عن الحوار الوطني وآليات المشاركة وتقديم المقترحات داخل لجان الحوار.

وطالبوا بالمزيد من الجلسات الحوارية، وأبدوا إعجابهم الشديد بحرص التنسيقية علي تبسيط المفاهيم للمواطنين واشراكهم في قضايا الحوار الوطني.

وصرحت نائبة التنسيقية، أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ ٢٠١٨ م بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والأراء السياسية المتنوعة، مما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الانجازات الكبيرة.

واقترحت كليب ضرورة استمرار مثل هذه النقاشات والندوات في الفترة القادمة مع مختلف الفئات والهيئات.