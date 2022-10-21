تصل لرعدية.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأسبوع المقبل مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

وذكرت في بيان لها، أنه توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الأحد، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

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