مسابقة المعلمين.. موعد ومقر الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين من 21 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدء لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر، باختبار المتقدمين من محافظة القليوبية على مدار ثلاثة أيام، وتليها محافظة الوادي الجديد في 29 أكتوبر، ثم قنا يومي 30 و 31 أكتوبر ، وسوهاج من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل ، ومحافظة أسيوط من 5 إلى 6 نوفمبر ، ثم محافظة المنوفية من 7 إلى 9 نوفمبر.

وأضاف خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من المقرر أن يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظتي الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر، ومحافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر، وتليها محافظة الدقهلية من 13 إلى 15 من نفس الشهر، ثم محافظة كفر الشيخ يومي 16 و 17 نوفمبر، والمنيا يومي 19 و20 نوفمبر، والشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر، والإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه، والبحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر، والفيوم 30 نوفمبر .

وكشف رئيس الجهاز، أنه من المقرر اختبار المتقدمين من محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل، ومحافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر، ومحافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر ، ومحافظة بني سويف يومي 7 و 8 من الشهر نفسه، ومحافظة مطروح 10 ديسمبر، ومحافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر، ومحافظة الإسكندرية 12 ديسمبر، ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر، وأخيراً القاهرة 14 ديسمبر، داعيا المتقدمين للاستعلام عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز .

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