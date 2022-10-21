كايرو بايك.. محافظ القاهرة: تنفيذ مسار للدراجات بطول 2 كم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك تضم ٢٦ محطة بأهم نقاط منطقة وسط المدينة والمناطق المجاورة لها بالقرب من محطات المترو والأتوبيس والجراجات العامة الكبرى لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

كما تضم المرحلة الأولى ٢٥٠ دراجة سيتم استكمالهم في المرحلة الثانية التي سيتم إنشائها ليصلوا إلى ٥٠٠ دراجة.

وسيتم استكمال المحطات في المرحلة الثانية ليصلوا إلى ٤٥ محطة، كما تم إنشاء مسار مؤمن بطول ٢ كم.

وأعلن محافظ القاهرة تعريفة استخدام كايرو بايك للمواطن ١‏جنيه/ساعة وبحد أقصى 8جنيهات/ يوم، ولطلاب الثانوي والجامعة ٧٠ قرشا/ساعة وبحد أقصى 8 جنيهات/يوم ، والاشتراك السنوي للمواطن ٦٠٠ جنيه، في حين يصل الاشتراك السنوي لطلاب الثانوي والجامعة إلى ٤٠٠ جنيه.

ويستطيع المواطن الاشتراك في المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو بايك اضغط هنا ، أو عبر تنزل أبليكشن مشروع كايرو بايك..اضغط هنا

ويتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع، أو عبر الفيزا، ويسمح لجميع المواطنين اعتبارا من عمر ١٦ عاما استخدام كايرو بايك.