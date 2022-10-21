شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب "كمرات" بمشروع محور كمال عامر بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر، الذى يمتد من الطريق الدائرى جنوبا "منطقة المنيب" وحتى محور "تحيا مصر" شمالا، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، حيث يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو تحسين شبكة الطرق بمحافظة الجيزة وفتح مسارات جديدة للتنمية فى ظل الجمهورية الجديدة.

وتتقدم نسب التنفيذ بالمشروع سواء بالقطاعات العلوية أو بالمسار وطرق الخدمة الكائنة أسفل المحور، حيث تجرى أعمال تركيب الكمرات الخاصة بالمشروع، والذى يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

ويربط المحور عدة محاور رئيسية ببعضها وهى 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم وعدد من الشوارع، كما يربط العديد من الكتل السكنية وهى المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل زمن الرحلات، وخفض معدلات التلوث.

جدير بالذكر، أن نسبة الإنجاز بأعمال المحور تراوحت ما بين 60 إلى 100% بعدد من قطاعات العمرانية والعجوزة، حيث تم إنجاز مطالع ومنازل المحور من منطقه ناهيا وأرض اللواء والمؤدى إلى شارع جامعة الدول العربية بنسبة 100%، كما تم إنجاز مطلع محور الفريق كمال عامر الرابط مع الطريق الدائرى بقطاع ترعة الزمر بالعمرانية بنسبة 100%.