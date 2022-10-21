شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية تمتد خفيفة للقاهرة والصغرى 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية على صحراء مطروح، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.