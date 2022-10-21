شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة ينفذ جلسات دوار للسيدات بالبحيرة والإسكندرية ضمن "تنمية الأسرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة، عددا من جلسات الدوار بقرى المحافظتين، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة لهم.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.