شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تدعو المجتمع المدنى للمشاركة الفاعلة فى قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمبعوث الوزارى لقمة المناخ، المجتمع المدنى لمشاركة فاعله فى قمة المناخ، والخبراء والأكاديميين والمهتمين بقضايا البيئة والتنمية إلى تقديم رؤاهم خلال قمة تغير المناخ COP27 ، التي ستعقد في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ .

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وأكدت وزيرة البيئة، عبر فديو قصير نشر على موقع التواصل الاجتماعى بالصفحة الرسمية للوزارة لينكد إن، قائلة:" إنه سيجتمع أعضاء المجتمع المدني، بصفتهم شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والشباب فى المنطقة الخضراء لعقد حلقات نقاشية وتقديم حلولهم للقضايا البيئية، التى نواجهها كمجتمع عالمي، بالتوازي مع اجتماع الرسميين من قادة دول العالم فى المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ".

وأوضح الفيديو، أن قمة تغير المناخ هي اجتماع لهيئة صنع القرار لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وتعقد القمة سنويًا لتقييم التقدم الذي تم إحرازه وتجديد الالتزامات من الدول الأعضاء بخصوص الحد من انبعاثات الكربون وتخفيف ارتفاع درجة حرارة الأرض المدمر للكوكب.

وأنه على مدار أسبوعين هما مدة القمة المقبلة التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ، سيتم مناقشة القرارات السياسية والتفاوض عليها في المنطقة الزرقاء، حيث سيقوم قادة العالم بمناقشة القرارات السياسية في المنطقة الزرقاء والمجتمع المدني يتحاور بالمنطقة الخضراء.