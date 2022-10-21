شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: تكليفات الرئيس بدعم الصناعة تساهم فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر بأن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بقيام وزارة التجارة والصناعة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر مع رجال الأعمال الوطنيين للوقوف على التحديات التى تواجههم، وسرعة توفير الحلول لتذليل أى عقبات لدعم القطاع الخاص، كما طلب من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تعزيز نشاط المجمعات الصناعية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الاقتصادية بأن مصر تسعى حاليا لإحداث نهضة صناعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك لزيادة قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات العالمية التى تلقى بضلالها على العالم بأسره.

وأضاف البدوى، أن الاهتمام بزيادة النشاط الصناعى خلال المرحلة الحالية سيساهم بشكل كبير فى تقليل فاتورة الاستيراد وكذلك التغلب على كابوس البطالة.

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أن الصناعة الوطنية هى الطريق الأمن للدخول إلى الجمهورية الجديدة بقدرات اقتصادية كبيرة.