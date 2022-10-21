شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر ..الأرصاد: أجواء خريفية وانخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما قالته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم استمرار الأجواء الخريفية، وانخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم، كما أن أغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا، معتدلة في درجات حرارتها، وهناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت، إلى أن اليوم سيشهد استمرار فرص سقوط الامطار على السواحل الشمالية، وستكون أمطار خفيفة على بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري، وبعض مناطق شمال البحر الأحمر، كلها أمطار خفيفة تكون على فترات متقطعة من اليوم.

وزارة الداخلية الكويتية: 568 جنيهًا رسوم دخول المصريين البلاد

قررت وزارة الداخلية الكويتية، فرض رسوم قيمتها 9 دنانير، أى ما يعادل 568.17 جنيها مصريا، عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين، وفق صحيفة "القبس".

الحصيلة تصل لـ6 ملايين طائر.. هولندا تعدم 300 ألف دجاجة بعد تفشي أنفلونزا الطيور

أعدمت السلطات الصحية الهولندية ، أمس الخميس ، حوالي 300 ألف دجاجة في أعقاب أكبر انتشار لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام ، قائلة إن الوباء المستمر حتى الآن قتل ما يقرب من ستة ملايين طائر.

وأفادت وكالة سلامة الغذاء الهولندية NVWA أن أحدث انتشار لفيروس H5 شديد العدوى أصاب مزرعة دجاج فى مقاطعة ليمبورج، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

موعد مباراة الأهلى وأسوان فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره أسوان في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وعاش الأهلي فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لموسم 2021-22، وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، ويسعى للعودة لمنصات التتويج مجدداً.

يستعد الأهلى لمواجهة أسوان في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

رواج سياحى داخل معبد أبوسمبل قبل ظاهرة تعامد الشمس.. صور

شهد معبد أبوسمبل جنوب مصر، اليوم، الجمعة، رواجاً سياحياً كبيراً بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى جنوب محافظة أسوان.

وتوافد عدد كبير من السائحين الذين وصلوا إلى أبوسمبل جنوب مصر من مختلف جنسيات العالم، بواسطة الحافلات البرية قادمين من مدينة أسوان، وكذلك البواخر السياحية النيلية ببحيرة ناصر، بالإضافة إلى استقبال مطار أسوان لعدد من الرحلات الجوية.

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة فوكوشيما اليابانية

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة محافظة "فوكوشيما" الواقعة شمال شرقي البلاد، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

اتحاد الكرة يتحمل تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر بالإمارات

يتحمل اتحاد الكرة تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك مساء الجمعة المقبل بالإمارات.

وكشف سهيل العريفي، المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي، كواليس استعدادات الإمارات العربية لاستضافة مباراة كأس السوبر المصرى، المقرر إقامتها بين الأهلي والزمالك يوم 28 أكتوبر الجارى.

الصحة العالمية: الإبلاغ عن أكثر من 70 ألف إصابة بجدري القرود و26 حالة وفاة

كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد له، عن أنه عندما اجتمعت لأول مرة في يونيو، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، بما يزيد قليلاً على 3000 حالة إصابة بجدري القرود، في اجتماعنا الثاني، كانت هناك 16 ألف حالة، الآن، تم الإبلاغ عن أكثر من 70000 حالة إصابة بجدري القرود، بما في ذلك 26 حالة وفاة.

البنتاجون يسجل 519 حالة انتحار بين الضباط خلال عام.. 70% منهم بالأسلحة

كشف تقرير جديد من البنتاجون، أن 519 من أفراد الخدمة الأمريكية ماتوا بالانتحار في عام 2021، وشملت الوفيات في العام الماضي أفراد الخدمة الفعلية والاحتياط والحرس الوطني، وفقا لشبكة سي ان إن.

نجم مانشستر يونايتد السابق: محمد صلاح أفضل من رونالدو

تحدث أوين هارجريفز، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، عن النجم المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، مؤكدا أنه أحد أفضل لاعبي البريميرليج بفارق أميال.

وقال هارجريفز، فى تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، "عندما تقارن بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو فإن صلاح أحد أفضل اللاعبين فى الدورى بفارق أميال".

امرأة تدخر مبلغا خياليا لمدة 30 عاما لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك (فيديو)

قصة سفينة "تيتانيك" الشهيرة ونهايتها المأساوية تستهوى غالبية الناس، حتى أن الكثيرين يأملون فى رؤية حطامها فى قاع المحيط الأطلسى الشمالى.

امرأة تدعى ريناتا حققت حلمها مؤخرًا بزيارة حطام تيتانيك بعد أن أنفقت أكثر 250 ألف دولار للوصول لهدفها.

بدأت ريناتا رغبتها فى رؤية الحطام عندما كانت طالبة جامعية حيث درست العلوم واختارت علم المحيطات، وغيرت المرأة حياتها المهنية وادخرت لأكثر من 30 عامًا لتحقق أمنيتها، وانتشر مقطع زيارة السيدة لموقع الحطام على وسائل التواصل الاجتماعى.

تطبيق Cop27 متاح حاليا على الهواتف المحمولة.. اعرف التفاصيل "صور"

أتاحت الرئاسة المصرية لقمة المناخ عبر موقعها الإلكترونى خدمة الأبلكيشن الخاص بـ cop27 كتطبيق خاص داخلى لخدمة الزوار بشكل مختلف. وخاصة أنه لم يتبق على انطلاق المؤتمر سوى 14 يوما وستنطلق الفعاليات فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 197 طرفا من أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ .