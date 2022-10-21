التنسيقية تواصل جلساتها النقاشية حول الحوار الوطني بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلساتها النقاشية حول الحوار الوطني بمحافظة الشرقية.

وعقد الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثلاث جلسات نقاشية تحت عنوان " قضايا الحوار والوطني" بقرية كفر ابو الديب - مركز الابراهيمية من خلال لقاء مع شباب القرية.

وتستهدف الجلسات التي تنظمها التنسيقية بمختلف محافظات الجمهورية الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم و التحديات التى تواجههم في اطار قضايا الحوار الوطني.

وتطرقت الجلسة لعدد من المواضيع كأهمية كخلق فرص عمل حقيقية من خلال المشروعات القومية؛ وكذلك بحث سبل مساعدة صغار المزارعين وحل مشكلاتهم والبحث عن طرق مساعدتهم لزيادة الانتاجية الزراعية والحيوانية.

طرح العديد من الشباب بعض الأسئلة عن الحوار الوطني وآليات المشاركة وتقديم المقترحات داخل لجان الحوار.

وأشاد شباب القرية بما استمعوا اليه من مفاهيم وقضايا ومحاور الحوار الوطني وضرورة المشاركة الجادة فيه.

وأعرب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادته البالغة بحالة الحوار بين التنسيقية والمواطنين مما يثبت وجود رغبة حقيقية وصادقة في تفعيل دور الشباب.

وصرح نائب التنسيقية، أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ ٢٠١٨ م بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والأراء السياسية المتنوعة، مما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الانجازات الكبيرة.

واقترح بدوي ضرورة استمرار مثل هذه النقاشات والندوات في الفترة القادمة مع مختلف القرى والمراكز في ربوع الجمهورية.