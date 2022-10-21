الإفتاء: النبي كان يعالج النفوس الشاردة بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في معالجة النفوس الشاردة.

وقالت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها بـ "فيسبوك"، اليوك، أن النبي ﷺ استطاع أن يعالج النفوس الشاردة بالرأفة التي تؤنسها، فتقرب بعيدها، وتستأنس جافيها.

ولفتت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله بالحكمة، ليقرب الشارد، ويدنيه إلى الحق؛ لأنه يعرف أن العنف ليس علاجًا، وقد يؤدي إلى الإصرار على الشر، فكان يقول: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».