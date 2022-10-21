شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة بالسويس - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة للحديث عن "مراحل وسمات بناء الشخصية في السنة النبوية".

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة بحي عتاقة بمحافظة السويس، ويتلو القرآن الشيخ محمود علي حسن.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد الرحمة حول "مراحل وسمات بناء الشخصية في السنة النبوية"، ويتلو القرآن الشيخ محمود علي حسن.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف:‏يسعدني أن أشارك محافظة السويس عيدها القومي الذي هو يوم من أيام الفداء والتضحية والبطولات العظيمة في سبيل رفعة شأن وطننا العظيم والدفاع ببسالة عن ثراه الندي".

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي: