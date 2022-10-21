الأرصاد: سقوط أمطار رعدية بهذه المناطق الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على طول السواحل الغربية، ومن المتوقع أن تمتد لمناطق من شمال الوجه البحرى وباقى السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة من سيناء، خلال الساعات المقبلة.

ولفتت إلى أنه هناك تكون للسحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، وتستمر هذه الأجواء الغائمة لمدة 72 ساعة قادمة، كما تكون درجات الحرارة معتدلة نهارا مائلة للبرودة في آخر الليل.