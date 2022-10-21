مصر تحصل على موافقة لإقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلنت وزارة النقل، نجاح مصر في الحصول على موافقة المنظمة البحرية الدولية، لإقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمصر بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، حيث تمت الموافقة عليه في لجنة التعاون التقني رقم 72 بالمنظمة البحرية الدولية بما يتواكب مع دور مصر الريادي وتاريخها المؤثر فى كل المجالات ومنها المجال البحرى بالإضافة إلى أن مصر لديها أعرق الجامعات المصرية في مجال التعليم والتدريب البحري.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه يعد هذا الفوز تتويجًا لجهود كافة الجهات المعنية بالدولة مثل وزارة النقل المصرية ووزارة الخارجية لتوضيح مدى أهمية الاستفاده من هذا المكتب للدول العربية ومن ضمنها مصر حيث أنه لايوجد مكتب تمثيل اقليمى بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ليكون مركزاً مشعاً لتدريب كوادر بحرية معتمده وقوية تدفع بالمنطقة بصفه عامة ومصر بصفه خاصه نحو مستقبل أفضل لهذه الكوادر، ويقدم هذا المكتب لمصر والدول العربية برامج التعاون التقنى التى تصدر من المنظمة البحرية الدولية لتخدم مصر والمنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الأخرى.

ويمكن أن يستفاد من وجود هذا المكتب في مصر في عمل ورش ومجموعات عمل لتساعد علي توحيد الفكر العربي وزيادة الصناعات البحرية طبقاً للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية.

ويمكن تدريب العناصر البحرية على أعمال مكافحة التلوث البحرى والحفاظ على البيئة البحرية تماشياً مع اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة، وتقديم الدعم والمساعده فى اجتياز المراجعات الالزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول فى المنطقة العربية لتحسين اداء تلك الدول ومواكبتها للدول العالمية والاوروبية وسيتم أعتماد هذا القرار نهائيا خلال انعقاد المجلس التقنى للمنظمه البحرية العالمية IMO خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢.