العيد القومي للسويس.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة بحي عتاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة للحديث عن "مراحل وسمات بناء الشخصية في السنة النبوية".

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة بحي عتاقة بمحافظة السويس، ويتلو القرآن الشيخ محمود علي حسن.

وتنقل القناة الثانية بالتلفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، ويتلو القرآن الشيخ هاني الحسيني، ويلقي الخطبة الدكتور سامي عوض العسالة الوكيل الأسبق لوزارة الأوقاف.

في الوقت نفسه بدأ منذ قليل، لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مع القيادات الدعوية بمحافظة السويس، بحضور المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر، ومدير مديرية الأوقاف، لمناقشة الخطة الدعوية، وآخر ما توصلت إليه جهود عمارة المساجد.

ومن المقرر أن يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، صلاة الجمعة من مسجد الرحمة بحي عتاقة.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد الرحمة حول "مراحل وسمات بناء الشخصية في السنة النبوية"، ويتلو القرآن الشيخ محمود علي حسن.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف:‏يسعدني أن أشارك محافظة السويس عيدها القومي الذي هو يوم من أيام الفداء والتضحية والبطولات العظيمة في سبيل رفعة شأن وطننا العظيم والدفاع ببسالة عن ثراه الندي".