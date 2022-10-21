ضبط شخصين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملات أمنية بالقاهرة.

وضبطت مباحث تنفيذالأحكام مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان محكوم عليه في (116) حكم حبس في قضايا (مباني - سرقة تيار كهربائي)، بإجمالي مدد حبس بلغت (78 سنة وغرامة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

كما تم ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول محكوم عليه هارب من أحكام قضائية "جنايات" وبحوزته بندقية آلية وخزينة تحتوي على عدد من الطلقات وبطاقة شخصية خاصة بشقيقه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وبانتحال صفة شقيقه مستخدماً بطاقته الشخصية خشية ضبطه وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.