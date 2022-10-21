ضبط 9 أسطوانات هيروين بحوزة عنصرين إجراميين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت أجهزة الامن بوزارة الداخلية عنصرين إجراميين في بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها في البحيرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية -مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) تخصص في الاتجار بمخدر الهيروين واتخاذه من دائرة قسم شرطة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المتهم وضبطه.. وبحوزته (2 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنتا 550 جراما- مبلغ مالي- هاتف محمول- ميزان حساس).

وبمواجهة المتهم اعترف بتحصله على المواد المخدرة من شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، أمكن ضبطه، وبحوزته 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول- ميزان حساس- سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بنشاطهما الإجرامي.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 125 ألف جنيه تقريباً.