بانجو وحشيش وسلاح.. ضبط عاطلين بـ 88 كيلو مخدرات في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات حال استقلالهما تروسيكل في دمياط.

وكان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط تمكنوا من ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط) حال استقلالهما لدراجة نارية "تروسيكل" دون لوحات معدنية وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 80 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام- بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالي - هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (400 ألف جنيه تقريباً).

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.