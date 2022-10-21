حملة اليوم الواحد.. تحرير 84 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 84 ألفا و833 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 15 ألفا و753 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و675 مخالفة السير بدون تراخيص، و23 مخالفة موقف عشوائي و26 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.