مباحث التموين تداهم ثلاجة لحوم ودواجن فاسدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط 6,47 طن دواجن مجمدة - لحوم مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.