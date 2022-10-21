الداخلية تُنظم دورات لتنمية مهارات رجال الشرطة في مجال حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

عقد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية دورات توعوية وتثقيفية دورية بمقر القطاع لمديري إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان والعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقطاعات النوعية ومديريات الأمن والإدارات العامة.

عُقدت الدورات بحضور قيادات وضباط القطاع خلال الفترة (من 15/10 حتى 19/10/2022) لتزويدهم بالخبرات والمهارات الفنية والعلمية التي تمكنهم من أداء مهام عملهم ومداركة السلبيات وإزالة المعوقات في العمل بما يسهم في تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة ويشكل مردوداً إيجابياً في تحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة داخل القطاع الجماهيري.

وتناولت اللقاءات عدد من الموضوعات من بينها (استراتيجية الوزارة في مجال حقوق الإنسان- آليات تطبيق حقوق الإنسان في العمل الأمني- دور الإدارة العامة للتواصل المجتمعي كأحد ركائز حقوق الإنسان في العمل الشرطي- سيكولوجية الوزارة بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل والتعامل مع ذوي الإعاقة-كيفية التعامل مع منظومة الشكاوى)، مما كان له مردوداً إيجابياً لدى كافة الحضور وأشادوا بأهمية عقد مثل تلك الدورات التثقيفية بصفة دورية وتُعينهم على أداء مهام عملهم في مجال حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تطوير الأداء وتزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات الأداء الشرطي وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، مما يشكل مردوداً إيجابياً في تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة باعتبارها أحد الركائز الأساسية في المنظومة الأمنية.