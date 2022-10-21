بزعم توظيفها.. مستريح الإسكندرية وزوجته يستوليان على 5 ملايين جنيه من مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين – بمحافظة الإسكندرية) بقيام أحد الأشخاص وزوجته بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها وقيام المذكوران بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام كلاً من (عامل بإحدى الشركات - وزوجته "ربة منزل" – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية 5 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها وعقب اكتشاف أمرهما قاما بالهروب إلى أماكن مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجدهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.