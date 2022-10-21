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سراديب وحفرة مستطيلة.. ليلة سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بالحفر داخل منزله بغرض البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط ( 4 أشخاص) حال قيامهم بالحفر وتم العثور على (حفرة مستطيلة بأبعاد "٢ متر × 1,5متر" تقريباً) وبعمق حوالي ( ٣ أمتار) ، وبها ٢ سرداب .. كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالحفر بغرض البحث عن الآثار لصالح المتهم الأول فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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