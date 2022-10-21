شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 850 طن مخلفات فى حملة بطريق المنصورية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، فى رفع حوالى 850 طن من المخلفات الصلبة والرتش بطريق المنصورية، فى المنطقة من بعد الطريق الدائرى وحتى مستشفى شبرامنت على جانبى المصرف المغطى، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال جولته منذ يومين أثناء المرور على أعمال تطوير وتغطية ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس ورصده تراكم المخلفات والرتش بالمنطقة المذكورة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه فور رصد تراكم للمخلفات والرتش بطريق المنصورية بأبو النمرس، تم تكليف رئيس مركز أبو النمرس بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار إليها، وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية، مع المتابعه الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات والرتش وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات، مؤكداً على التعامل الفورى مع ما يتم رصده من مخالفات أو تراكمات لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئى أو الصحى أو الجمالى.

وفى ذات السياق، تابع محافظ الجيزة، تطهير الجزء غير المغطى بترعة المنصورية بشبرامنت، وجارى استكمال رفع نواتج التطهير، موجها رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المحافظة وتقييم دورى لأداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.