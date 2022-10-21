شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 51 قافلة طبية مجانية فى المحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 51 قافلة طبية مجانية فى مختلف محافظات الجمهورية، بدء من اليوم 21 أكتوبر وحتى نهاية الشهر، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار، أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم الجمعة، بمناطق أبوهريرة مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، ودنوشر مركز المحلة ثان محافظة الغربية، ووادى الطرفة - وادى سعال مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم، محافظة البحر الأحمر، ووردان حى منشأة القناطر محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

‏وتابع عبدالغفار، ‏أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى، بمناطق السبعين مركز طامية، محافظة الفيوم، وأم القصور مركز منفلوط، محافظة أسيوط، والحرية 3 مركز الفشن محافظة بنى سويف، والبكاتوش مركز قلين، محافظة كفر الشيخ، وميت العطار مركز بنها، محافظة القليوبية، والطوالب مركز طهطا، محافظة سوهاج، وذلك فى يومى 22 و23 من الشهر نفسه.

وقال عبدالغفار، إنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى، يومى 23 و24 أكتوبر بمناطق بنجر 5 مركز برج العرب، محافظة الإسكندرية، وتوشكى مركز نصر النوبة، محافظة أسوان، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، والكفاح، مركز الفرافرة، محافظة الوادى الجديد.

ونوه «عبدالغفار»، إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومى 24 و25 أكتوبر بمناطق ابو غليلة مركز برانى محافظة مطروح، وحماضة مركز بنى مزار، محافظة المنيا، ومركز شباب المحسمة المحطة مركز القصاصين، محافظة الإسماعيلية، والسبخاوية مركز جمصة، محافظة الدقهلية، وشبرا أوسيم مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة، والكرنك القديم محافظة الأقصر، ومركز طبى العبد حى السلام أول، محافظة القاهرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومى 25 و26 أكتوبر بمناطق وحدة قرية 18 مركز برج العرب، محافظة الإسكندرية، ومساكن دهشور، 6 أكتوبر محافظة الجيزة، ووحدة الأمل مركز راس غارب، محافظة البحر الأحمر، وبنى رافع مركز منفلوط محافظة أسيوط، والنهضة وعائشة مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، وبرقطا مركز كفر شكر، محافظة القليوبية.

وتابع أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى، يومى 26 و27 أكتوبر بمناطق الروضة مركز السنطة محافظة الغربية، والأحايوة شرق مركز أخميم، محافظة سوهاج، وأم الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ، محافظة دمياط، والعقب مركز قوص محافظة قنا، ومركز طبى الأسمرات حى المقطم، محافظة القاهرة، وطهنا الجبل، محافظة المنيا، والجراولة محافظة مطروح، ومليحة مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة، والمحاميد مركز ادفو شرق محافظة أسوان، ومنشأة السلام مركز تلا، محافظة المنوفية، والأنصار مركز اهناسيا، محافظة بنى سويف.

واستطرد «حسنين» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى يومى 27 و28 أكتوبر بمنطقة وحدة كفر الاشقم، مركز فاقوس، محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق طوخ مزيد مركز السنطة محافظة الغربية، و31 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والنوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط، وكفر عمار حى جنوب العياط، محافظة الجيزة، وذلك يومى 28 و29 من الشهر نفسه.

واختتم أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 29 و30 أكتوبر، بمناطق السلام، مركز السادات محافظة المنوفية، والكولا مركز أخميم، محافظة سوهاج، والزهري، مركز البداري، محافظة أسيوط، وبطا مركز بنها محافظة القليوبية، ومحلة دياى مركز دسوق، محافظة كفر الشيخ، وقافلتين طبيتين بمنطقتى بنبان قبلى مركز دراو، محافظة اسوان، ووحدة طب اسرة أبوزهرة، ببرج العرب، محافظة الإسكندرية، وذلك فى يومى 30 و31 أكتوبر.