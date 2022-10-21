شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص سقوط أمطار على عدة مناطق قد تصل للسيول على سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر، مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء.

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر، وأمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى شمال محافظة البحر الأحمر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية قد تصل للسيول على جنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.