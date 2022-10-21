شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية الكويتية: 568 جنيهًا رسوم دخول المصريين البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية الكويتية، فرض رسوم قيمتها 9 دنانير، أى ما يعادل 568.17 جنيها مصريا، عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين، وفق صحيفة "القبس".

وتلقى العاملون في المنافذ البرية ومنفذ المطار من ضباط وعسكريين ومدنيين، تعميماً تضمن تعليمات مشددة بضرورة تحصيل رسم وقدره 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين.

وجاء في التعميم، أنه يجب على الجميع العمل بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة، ومن سيخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة.