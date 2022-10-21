جامعة القاهرة تنظم أنشطة طلابية في مجالات الثقافة والدين والرياضة والفن

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عن عدد من الأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية على مستوى الجامعة، بالتزامن مع بدء العام الدراسى 2022 - 2023، من بينها مسابقة حفظ القرآن الكريم وفهمه، ودورى المعلومات، والتدريب على الصحافة الإلكترونية، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروع الجامعة فى بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى وتشكيل شخصية الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التى يتم تنظيمها تحقيق العديد من الأهداف، منها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها فى الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعى والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة فى بناء المجتمع والمستقبل وافتتاح عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

وتتضمن المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه 5 مستويات، وهى حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ 20 جزءا، حفظ نصف القرآن، حفظ 10 أجزاء، حفظ 5 أجزاء، مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بكل منهم، وتم تخصيص جوائز للطلاب الـ10 المتميزين بكل مستوى من المستويات الخمس على التوالي، بالإضافة إلى مسابقة فى الثقافة الإسلامية والاهتمام بالمتشابهات لجميع المشتركين، ويتم التقديم للمسابقة خلال الفترة من الأحد 30 أكتوبر الجارى حتى الخميس 3 نوفمبر 2022.

كما تنظم جامعة القاهرة دورة تدريبية مجانية للطلاب على نشاط جماعة الصحافة بعنوان "الصحافة الإلكترونية .. إدارة وتحليل شبكات التواصل الاجتماعي"، وسيتم توزيع شهادات تقدير للمتميزين بالدورة، وحددت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة موعد التقديم للدورة التدريبية يومى الثلاثاء 25 أكتوبر والأربعاء 26 أكتوبر الجاري.

كما أطلقت جامعة القاهرة مسابقة دورى المعلومات للطلبة والطالبات من ذوى الهمم، والتى يتم التقديم لها يوم الاثنين 31 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الدورة التنشيطية لكرة اليد لطلبة وطالبات الجامعة، ويتم التقديم لجميع المسابقات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية.