شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تدرس طباعة صورة العداد على فواتير الاستهلاك لطمأنة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية طباعة صورة العداد التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على فواتير الاستهلاك، لطمأنة المواطن من دقة المحاسبة وأن الفاتورة تعبر عن استهلاكه الفعلى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تتخذ العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها، مضيفا أن الاعتماد على الصورة التى تحضرها شركة شعاع المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء هدفها طمأنة المواطنين بأن ما يتم تحصيله يعبر عن استهلاكهم الفعلى ولا يمكن التلاعب فيه.

ويرى المصدر أن خطة الوزارة للتوسع فى تركيب العدادت مسبوقة الدفع ستكون الحلى الجزرى لمشاكل المواطنين بسبب فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن أى مواطن لديه أى شك فى قيمة الفاتورة الشهري الخاصة بها يجب ألا يتردد فى تقديم شكوى للتأكد من صحتها.