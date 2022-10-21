شكرا لقرائتكم خبر عن "مراحل بناء الشخصية فى السنة النبوية".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان، "مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية"، وهو الموضوع الذى أعلنته الوزارة في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبتين عن 10 دقائق.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق عناوين موضوعات خطب شهر ربيع الأول 1444هـ ، حيث من المقرر أن تكون خطبة الجمعة الأولى الموافق 30 سبتمبر الجارى، بعنوان "حياة النبي (صلى الله عليه وسلم ) من الميلاد إلى البعثة"، وخطبة الجمعة الثانية 7 أكتوبر بعنوان" هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء"، فيما تأتى خطبة الجمعة الثالثة 14 أكتوبر بعنوان " أهل الاستجابة في القرآن والسنة"، وخطبة الجمعة الرابعة اليوم 21 أكتوبر بعنوان" مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية".

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ترجمة موضوع خطبة بعنوان "مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية"، إلى عدد من اللغات الأجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، مؤكدة أن ترجمة خطبة الجمعة يأتى فى إطار واجبها التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.