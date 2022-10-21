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93 % يؤيدون مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية لمواجهة التلاعب بالأوزان

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية لمواجهة التلاعب بالأوزان؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية لمواجهة التلاعب بالأوزان.

وأيد 93 % من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية لمواجهة التلاعب بالأوزان، بينما رفض 7% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية لمواجهة التلاعب بالأوزان.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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