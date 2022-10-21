شكرا لقرائتكم خبر عن 93 % يؤيدون مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية لمواجهة التلاعب بالأوزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية لمواجهة التلاعب بالأوزان؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية لمواجهة التلاعب بالأوزان.

وأيد 93 % من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية لمواجهة التلاعب بالأوزان، بينما رفض 7% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية لمواجهة التلاعب بالأوزان.