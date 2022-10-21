شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزف عالمى ضمن احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأبو سمبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى عازف البيانو إيهاب عز الدين والمغنية علياء الباسوسى، احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

وأنهت محافظة أسوان، ومنطقة الآثار، الاستعدادات الخاصة باحتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية، في ظاهرة فلكية فريدة تحدث مرتين في العام في 22 فبراير و22 أكتوبر.

وتشمل الاحتفالية عزف للمؤلف الموسيقى وعازف البيانو العالمي إيهاب عز الدين وسوف تصاحبه غناء وعزف تشيلو علياء الباسوسى.

وفى السياق، تحيى فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان تعامد الشمس، فعاليات الظاهرة بمعبد أبوسمبل، من خلال مشاركة 10 فرق للفنون الشعبية المختلفة وهم "الوادى الجديد، الإسماعيلية، كفرالشيخ، الأنفوشي، بني سويف، أسيوط، قنا، أسوان للفنون الشعبية، توشكى وشلاتين التلقائية"، وبدأت الفرق عروضها في قصور الثقافة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والأماكن الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان، وتنتقل اليوم، الجمعة إلى مدينة أبوسمبل لتقدم عروضها في مسرح مدينة أبوسمبل، وصباح السبت في بهو معبد أبو سمبل وسط السياح الذين يأتون من كل دول العالم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.



بروفات الاستعداد لعزف تعامد الشمس (1)



بروفات الاستعداد لعزف تعامد الشمس (2)



بروفات الاستعداد لعزف تعامد الشمس (3)



تعامد الشمس



جانب من البروفات (1)