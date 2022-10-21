شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: حوكمة سناتر الدروس الخصوصية لا يعنى إلغاء دور المدرسة والان مع تفاصيل الخبر
وكان شادى زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، قال إن الوزارة تسعى لإدماج التكنولوجيا بالدراسة، وتحقيق متعة التعلم، والاعتماد على الفهم، موضحا أنه لا يمكن أن تكون الوزارة تبذل جهود، ويكون هناك مراكز للدروس الخصوصية تقوم باستخدام وسائل مغايرة تماما لاستراتيجية الوزارة.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن الوزارة تعمل على تقنين مراكز الدروس الخصوصية ومنح رخص مزاولة مهنة للمعلمين في ذلك ولكن هناك معايير وشروط يتم تحضيرها من قبل الوزارة وسيتم الإعلان عنها.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة درست بشكل كبير فكرة تقتي الدروس الخصوصية، وسيكون هناك خطوات سيتم اتخاذها بشأن هذا الأمر.