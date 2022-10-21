"التموين" تكثف الحملات الرقابية على المخابز السياحية للتأكد من السعر الرسمى

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القاهرة - سامية سيد - تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات الرقابة على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد للخبز الفينو أو الخبز السياحي، خاصة بعدما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات.

ويلتزم المخبز السياحي بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد تلقى تقريرًا من هيئة السلع التموينية حول تسليم مخابز إنتاج الخبز الحر ‏والفينو الدقيق بمحافظات المنوفية والجيزة والقليوبية طبقًا للأسعار المقررة و‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وتم تسليم المخابز المتقدمة لشراء الدقيق من المطاحن التى ‏تقدمت لهيئة السلع التموينية وللمديريات أيضًا ومطاحن الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالكميات التى طلبوها بعد تقديم الأوراق.